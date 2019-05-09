» "صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو

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نشر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي مقطع فيديو عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحارب من خلاله التدخين وتأتي هذه الحملة بعد حملته لمحاربة ادمان المخدرات والتعاطي.

وجاء فيديو صلاح جزءاً من اعلانا قدمه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، حيث ظهر شخص يشبه محمد صلاح يلعب بالكرة، ثم يتركها ويجلس ممسكا بعلبا سجائر، ويخرج سيجارة ويشعلها ويدخنها، ثم من بعيد يظهر محمد صلاح قائلا "ايه .. افتكرت أن أنا ..  خوفت عليا .. طب ما تخاف على نفسك" لينظر بعدها إلى شبيه الذى يقوم بإطفاء السيجارة فورا وأختتم "الحياة أحلى من غير تدخين"

وخلال ربع ساعة فقط من نشر صلاح للمقطع، جاء أكثر من 1000 تعليقات معربين عن سعادتهم بهذا النوع من الاعلانات والرسائل التوعوية للشباب المصرى، لا سيما أن صلاح أصبح نموذجا مشرفا للشاب المصرى.

وكان فريق ليفربول الذى يلعب له محمد صلاح قد تأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى بعد هزيمة برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء، بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بـ 3 أهداف .

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وكان أياكس أمستردام الهولندى الذى يضم الثلاثى المغربى، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوى ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور نصف النهائى أمام توتنهام الإنجليزى.

ونجح توتنهام فى بلوغ المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" فى إياب نصف النهائى.

كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، ليستفيد توتنهام من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3\3.
شاهد الفيديو..


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