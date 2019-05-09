"زين العابدين" على فراش الموت ويوصي بدفنه في السعودية

09 مايو 2019 - 08:13 م

قال السياسي التونسي محسن مرزوق عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، إن أبناء الرئيس الأسبق لا شوائب قانونية حولهم وأن عودتهم إلى تونس لا يهدد أمن البلاد، مشيرا إلى ضرورة حفظ كرامتهم. وأضاف أن تونس لن ”تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية”.

وعلق قائلا: “كنت أظن أن بعض الإعلاميين يعمدون إلى ذكر بن علي لإثارة الجدل، فتبين لي اليوم أن بعض السياسيين —أيضا- يعمدون إلى الأسلوب ذاته”.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك : الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية.

وتابع: لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلاهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة.

وأضاف: وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده..أكرٌر أن الأعمار بيد الله.

واستطرد: وللرجل أبناء لا شوائب قانونية حولهم. ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لو فتحت لهم أبواب العودة والزيارة على الاقل مع حفظ كرامتهم.. نحن طالبنا دائما بإنصاف ضحايا الفترات السابقة من تاريخ تونس ولكن في إطار المصالحة. تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء ولكن لن تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية.الأعمار بيد الله والرحمة والعفو بيده

وأكمل: ولكن البشر أيضا يرتفعون بالرحمة والتسامح ويدنون بدونهما أما الأمور القانونية والأموال الخ...فالقانون يواصل في مجراه. هذه قضية أخرى".

وأعلن رئيس حركة مشروع تونس، منير بن صالحة، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي “مريض جدا”، استنادا إلى “أخبار مؤكدة”.

وقال منير بن صالحة في تصريحات لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الخميس إن الرئيس التونسي الأسبق بن علي بصحّة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، مضيفا: “أمس (الأربعاء) أفطر بن علي على المائدة مع عائلته”، مشدّدا على أن وضعه الصحي “ينسجم مع عمره (83 سنة)”.

وأشار إلى أنه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك خيار شخصي، لا يحرمه من حقّه في أن يدفن في بلده.