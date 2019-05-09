  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

الطقس

بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

مكرم محمد أحمد

بيان من «الأعلى للإعلام» بشأن برنامج رامز جلال

عمرو دياب ونانسي ومحمد رمضان

أرقام خيالية.. تعرف على أجور الفنانين في إعلانات رمضان

زين العابدين بن علي

"زين العابدين" على فراش الموت ويوصي بدفنه في السعودية

اللاعب لودوين فلوريز

كوب ماء بعد المباراة يُنهي حياة لاعب كرة قدم

صلاح

"صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو

القبض علي مسئول كبير

صلاح

مفاجأة سارة بشأن إصابة "صلاح"

"زين العابدين" على فراش الموت ويوصي بدفنه في السعودية

عرب وعالم

زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

#

السعودية تعلن عن الانتهاء من أول خطوة لتنفيذ مدينة «نيوم»

#

"الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير

#

السعودية ترد على اتهامها بتجنيد أطفال للقتال في اليمن

السعودية

تونس

الموت

علي زين العابدين

قال السياسي التونسي محسن مرزوق عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، إن أبناء الرئيس الأسبق لا شوائب قانونية حولهم وأن عودتهم إلى تونس لا يهدد أمن البلاد، مشيرا إلى ضرورة حفظ كرامتهم. وأضاف أن تونس لن ”تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية”.

وعلق قائلا: “كنت أظن أن بعض الإعلاميين يعمدون إلى ذكر بن علي لإثارة الجدل، فتبين لي اليوم أن بعض السياسيين —أيضا- يعمدون إلى الأسلوب ذاته”.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك : الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية.

وتابع: لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلاهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة.

وأضاف: وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده..أكرٌر أن الأعمار بيد الله.

واستطرد: وللرجل أبناء لا شوائب قانونية حولهم. ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لو فتحت لهم أبواب العودة والزيارة على الاقل مع حفظ كرامتهم.. نحن طالبنا دائما بإنصاف ضحايا الفترات السابقة من تاريخ تونس ولكن في إطار المصالحة. تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء ولكن لن تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية.الأعمار بيد الله والرحمة والعفو بيده

وأكمل: ولكن البشر أيضا يرتفعون بالرحمة والتسامح ويدنون بدونهما أما الأمور القانونية والأموال الخ...فالقانون يواصل في مجراه. هذه قضية أخرى".

وأعلن رئيس حركة مشروع تونس، منير بن صالحة، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي “مريض جدا”، استنادا إلى “أخبار مؤكدة”.

وقال منير بن صالحة في تصريحات لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الخميس إن الرئيس التونسي الأسبق بن علي بصحّة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، مضيفا: “أمس (الأربعاء) أفطر بن علي على المائدة مع عائلته”، مشدّدا على أن وضعه الصحي “ينسجم مع عمره (83 سنة)”.

وأشار إلى أنه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك خيار شخصي، لا يحرمه من حقّه في أن يدفن في بلده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطيب: المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء
» مقتل وإصابة 8 في تفجير انتحاري ببغداد
» الشرطة السودانية: مقتل 9 أجانب في أحداث شغب
» المغرب يعلن نبأ سارًا لمواطنيه
» تأجيل محاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» لـ16 مايو
» انتهاء أزمة علاج «محمد صلاح»
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي
» "صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو
» ريهام سعيد تتعرض لوعكة صحية
» رأيت والدى المتوفى يموت و يُدفن مرة أخرى
» تغريم "العادلى" 500 جنيه فى الاستيلاء على 2 مليار جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)