» انتهاء أزمة علاج «محمد صلاح»

09 مايو 2019 - 08:46 م

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، الأزمة الخاصة بحساب التبرع للطبيب محمد صلاح عبد العظيم الصعيدي، والذي تعرض لحادث احتاج على إثره للسفر إلى الخارج، بإصدار خطاب للبنك الأهلي المصري بتاريخ 5/5/2019 بموافقة الوزارة على الترخيص له مع اعتبار الحساب الذي تم جمع المال عليه حساب مخصص لجمع التبرعات لصالح الحالة المذكورة.





وتضمن القرار أن يكون لوالده المهندس صلاح عبد العظيم الصعيدي حق التعامل على الحساب رقم 4485000856426701015 نيابة عنه على أن يغلق هذا الحساب بنهاية العام أو بانتهاء فترة العلاج أيهما أقرب تقديرا لهذه الظروف الإنسانية.



