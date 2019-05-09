برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط

09 مايو 2019 - 08:49 م

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارتى الإسكان والتنمية المحلية حول حصر كل العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة وتلك التى صدر لها قرار إزالة ولم ينفذ لأسباب مختلفة على مستوى الجمهورية.





وأضاف العقاد فى بيان له اليوم، أن مسلسل انهيار العقارات مستمر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وهذا الأمر يعود للعديد من الأسباب فى مقدمتها عدم تنفيذ قرارات الإزالة سواء لعدم وجود المسكن البديل او لعدم الرقابة الشديدة او لأسباب أخرى ولكن تظل النتيجة انهيار العقارات وموت بعض الأشخاص.



