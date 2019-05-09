شاهد..فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتدائها النقاب

09 مايو 2019 - 08:51 م

فاجأت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة مادونا متابعيها في كل مكان بظهورها مرتدية ملابس سوداء ويغطي وجهها نقاب أسود في مطار جون كينيدي بنيويورك.

ونشرت صحيفة ذي صن مجموعة من صور مادونا باللباس المحتشم. وارتدت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 60 عاما زيا أسود بالكامل يغطي جسمها من رأسها حتى قدميها تتخلله بعض التطريزات الشرقية باللون الأبيض على الأكمام كما تظهر علامة "New York Yankees " التجارية بحروفها الأولى مطرزة الزي.

ويغطي رأس مادونا غطاء أسود بالكامل لا تظهر منه سوى عينيها اللتين غطتهما أيضا بنظارات شمسية.

وذكرت الصحيفة أن مادونا خلعت ثيابها المحتشمة عند نقطة التفتيش الجمركي وتابعت طريقها لابسة تي شيرت وسروال فقط.



