برلماني يطالب بتحديد وقت لصرف معاشات تكافل وكرامه

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الأسرة

وزارة التضامن

القصبي

لجنة التضامن

طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة اللتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد موعد وسقف زمنى لتحديد موقف بطاقات معاش تكافل وكرامة المتوقفة وتشغيل الصالح منها، تنتهى بنهاية شهر مايو الجارى.
كما تساءل القصبى عن سبب تأخر إصدار بطاقات وكروت الأشخاص ذوى الإعاقة، وأكد ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أنه أول دُفعة من هذه الكروت والبطاقات سيتم الانتهاء منها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بحلول آخر أسبوع من شهر مايو الجارى، ويبلغ عددها 500 ألف بطاقة، على أن يتم الانتهاء من باقى البطاقات لـ10 مليون مُعاق بنهاية يوليو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2019/2020.

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