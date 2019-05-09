» تأجيل محاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» لـ16 مايو

09 مايو 2019 - 08:57 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 11 إرهاب، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها لجلسة 16 مايو.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



