» تأجيل محاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» لـ16 مايو

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حسن علام- متابعات

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محمد مرسي

جنايات القاهرة

التأجيل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 11 إرهاب، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها لجلسة 16 مايو.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

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