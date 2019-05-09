أرقام خيالية.. تعرف على أجور الفنانين في إعلانات رمضان

09 مايو 2019 - 09:00 م

تصدر الفنان والمطرب عمرو دياب، قائمة النجوم الأعلى أجرًا في إعلانات شهر رمضان 2019، حيث حصل على مبلغ مليون و300 ألف دولار"ما يعادل 22 مليون جنيه مصري"، وفقا لمصدر مطلع بقطاع الاتصالات المصري.

وقالت مصادر وفقا لموقع مغربي، إن شركة فودافون هي الأعلى إنفاقًا على إعلانها في رمضان والذي قدمه الفنان عمرو دياب بصحبة 10 نجوم من الصف الأول يرصد فيه قصة حياته من بداية بمحافظة الشرقية وانتقاله إلى بورسعيد وصولاً إلى مجده الحالي، حيث حصل " دياب" على مليون و300 ألف دولار.

وأضافت أن الفنان محمد رمضان والفنان تامر حسني ونانسي عجرم والنجم الأمريكي فان دام الذي شارك النجم محمد رمضان في إعلان "أقوى كارت في مصر" الخاص بشركة اتصالات مصر، جاءوا بعد عمرو دياب.

وجاء في المركز الثاني في نسبة الأجور بعد عمرو دياب الذي تصدر القائمة النجم الأمريكي "فان دام"، يليهما الفنان محمد رمضان وتامر حسني ونانسي عجرم.

وجاءت أجور الفنانين كالتالي:

- عمرو دياب، مليون و 300 ألف دولار، ما يعادل "22 مليون جنيه مصري".

- النجم العالمي فان دام، 750 ألف دولار، ما يعادل " 12 مليون جنيه مصري".

- محمد رمضان، 410 آلاف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري.

- نانسي عجرم، 351 ألف دولار، أي ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري.

- تامر حسني، 170 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه مصري.