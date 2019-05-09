بيان من «الأعلى للإعلام» بشأن برنامج رامز جلال

09 مايو 2019 - 09:01 م

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، بحث الموقف القانوني لقناة "MBC مصر" وكذا الموقف من مخالفات برنامج "رامز في الشلال" الذي يعرض على القناة المذكورة، وذلك نظرًا لتعدد الشكاوى بشأن البرنامج.

وأكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه حرصًا من المجلس على ما يصل للجمهور سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها.

وقال مكرم إن هناك تواصلا مع الجانب السعودي المسئول عن القناة على أمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم حرصًا على المعايير المهنية وما يقدم للجمهور المصري عبر شاشات التليفزيون.

وأكد مكرم ثقته التامة في استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد، مشددًا أنه لن يسمح ببث مواد تأتي من الخارج تخالف المعايير والقيم المصرية.