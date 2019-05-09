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الشرطة السودانية: مقتل 9 أجانب في أحداث شغب

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الشرطة السودانية تعلن وفاة أحد عناصرها متأثرا بإصابته

أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، مقتل 9 أشخاص في أحداث شغب بين أفراد قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار (لم تذكرها) وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن شرطة محافظة كرري، بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، تمكنت من احتواء أحداث شغب قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار، أدت إلى مقتل 9 أشخاص، ووقوع عدد من الإصابات (دون تحديدها).

ونقلت الوكالة الرسمية، عن مدير شرطة محافظة كرري، عبد الرؤوف الضو، قوله إن خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة، اتخذت طابع العنف بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وأضاف تم القبض على 150 متهما.

وأشار الضو، إلى أن الأحداث بدأت صباح الأربعاء، حيث تلقت الشرطة بلاغا بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتم تمشيط المنطقة.

وأضاف أن الاشتباكات تجددت بين المجموعتين في الساعات الأولى من صباح الخميس، بالمنطقة حيث تم العثور على 6 جثث، بينما تم العثور على جثتين في وقت لاحق.

ويستضيف السودان عددا من لاجئي دول الجوار الإفريقي، تشير تقديرات حكومية، إلى أن عددهم يبلغ مليوني لاجئ، فيما تشير إحصائية للأمم المتحدة إلى أن أعدادهم تبلغ نحو مليون.


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