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بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

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وكالات

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أفاد موقع قناة "العربية" السعودية بأن المملكة تتجه مستقبلا إلى إلغاء نظام "الكفيل"، بعد إقرار مجلس الشورى نظام "الإقامة المميزة"، أمس، الذي يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وأنشأت السعودية مركزا يطلق عليه مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، حيث ينقسم نظام "الإقامة المميزة" إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، مع مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

يأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية"، عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي، آنذاك، أن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.


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