أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

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فرجانى ساسى ورامز جلال
فرجانى ساسى ورامز جلال

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تحدث التونسى فرجاني ساسي، نجم الزمالك، عن حلقته مع رامز جلال وتعرضه لمقلب ببرنامج "رامز في الشلال" عبر قناة أم بي سي مصر.

وقال ساسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حبيبي يا رامز دعواتك مستجابة ما شاء الله"، في إشارة لتعرضه للإصابة عقب تصويره للحلقة، وغيابه عن الفريق.

وكان "رامز" قد سخر من فرجانى خلال حلقة اليوم متمنيًا إصابته فى الفترة المقبلة حتى مباراة الأهلى والزمالك فى نهاية الدورى، ألا يخوض التدريبات ويمكث في بيته للراحة.


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