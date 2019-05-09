  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:14 م
بحث متقدم
محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

أرشيفية

لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

الطقس

بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

مكرم محمد أحمد

بيان من «الأعلى للإعلام» بشأن برنامج رامز جلال

اللاعب لودوين فلوريز

كوب ماء بعد المباراة يُنهي حياة لاعب كرة قدم

ترامب يهدد إيران بالمواجهة العسكرية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري

#

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

#

روحاني يتحدى ترامب بهذا الأمر

#

روحاني لـ"ترامب": "سأجعل العدو يركع أمام إيران"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن حكومة طهران تتصرف بطريقة تهديدية تجاه بلاده، مضيفًا بالوقت ذاته أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "لدينا معلومات لا تريدون أنتم معرفتها، إنها تشكل تهديد كبير للغاية"، دون أن يفصح عنها.

وتابع: "ينبغي علينا توفير الأمن لهذا البلد (الولايات المتحدة) وللعديد من الأماكن الأخرى".

وفي ردّه على سؤال حول وجود إمكانية للمواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، أجاب ترامب بأن هذا ممكن "دائمًا".

يشار أن الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، نشر حاملة طائرات وسفنًا قاذفة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

والأربعاء، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، اعتبرتها إيران "مخالفة للأعراف الدولية".

وحول المحادثات التجارية مع الصين، قال ترامب إنه تلقى "رسالة جميلة" من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك قبيل المحادثات الجديدة المقررة في وقت لاحق الخميس بين البلدين، لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وأضاف ترامب: "كنا قريبين جدًا من إبرام اتفاق، إلا أنهم (الصينيين) بدأوا في إعادة التفاوض على اتفاق"، وتابع قائلًا: "أمامنا بديلان عظيمين. بلدنا يقوم بعمل رائع جدًا"، دون التوضيح تلك البدائل.

ومنذ يونيو2018، تبادل البلدان فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بماذا رد ساويرس على شخص دعاه للإسلام؟
» ترامب يهدد إيران بالمواجهة العسكرية
» هذا حكم التبرع بالدم في نهار رمضان
» برهامي: لا معصية للزوجة إذا لم تساعد زوجها
» ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد إلى 20 شخصًا
» مدينة الأثاث بدمياط تشارك في تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي
» صرف 36 مليون جنيه لإعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو 2020
» ميركل تحذر إيران من هذا الأمر
» الطيب: المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء
» مقتل وإصابة 8 في تفجير انتحاري ببغداد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)