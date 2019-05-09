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البيت الأبيض: ترامب يعتزم ترشيح شاناهان وزيرًا للدفاع

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وزير الدفاع

البيت الأبيض

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينج، وزيرا للدفاع.
 
ويخالف ترامب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.

ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من بوينج عندما كان يعمل بالبنتاجون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات 
وكان مسؤول أمريكي بارز أكد أن " ترامب" سيعين باتريك شاناهان وزيرا للدفاع. 

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي  قد عين شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع عقب إقصاء وزير الدفاع جيم ماتيس من منصبه.

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