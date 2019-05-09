» بماذا رد ساويرس على شخص دعاه للإسلام؟

09 مايو 2019 - 11:02 م

رد رجل الأعمال القبطى نجيب ساويرس على طلب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يدعوه فيه للإسلام، مؤكدًا أنه يحترم الجميع فى اختيار دينهم.

وقال أحد متابعي "ساويرس" على "تويتر"، موجهًا حديثه لرجل الأعمال: "ما فكرتش تشهد أن لا إله إلا وأن محمدًا رسول الله وخلي بالك إيمانك بمحمد حيخليك تؤمن بصدق بالمسيح عيسي عليه السلام".

ورد "ساويرس"، "أحب كل البشر وكل إنسان و أحترم اختياراته الدينية و أؤمن بدينى تماما ولا أفكر أو أرغب فى تغييره و لا أشجع أحد على تغيير دينه.. و لو شاء ربك لوحد الأديان".