مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، اليوم، وأصيب آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو الحسين التابعة لمركز اجا بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت أبو الحسين التابعة للمركز ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين الثانى مع نجل الأول عندما قاموا بنهر ابنه عند مروره بسيارة ربع نقل مسرعا إلا أن مشادة كلامية حدثت بينهم فقاموا بتحطيم السيارة وعندما أخبر والده المتوفى حضر وبعض أقاربه وحدثت مشاجرة بينهم.