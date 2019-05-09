» طاقم مصري لإدارة لقاء الترجي والاتحاد المنستيري في كأس تونس

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اختارت لجنة الحكام فى الاتحاد التونسي لكرة القدم طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة الترجي مع الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب رادس الأوليمبي في الدور ربع النهائي لبطولة الكأس المحلية.

ويعاون الحكم الدولي أحمد الغندور كل من: تحسين أبو السادات وعبد الفتاح السيد.

يأتي استعانة الاتحاد التونسي بأطقم التحكيم المصرية لإدارة لقاءات الدوري المحلى في إطار بروتوكول التعاون بين لجنتي الحكام في الاتحادين.


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