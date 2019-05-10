» أول تعليق من «النني» بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي

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محمد النني

أرسنال الإنجليزي

نهائي الدوري الأوروبي

احتفل محمد النني لاعب منتخبنا الوطني وأرسنال الإنجليزي بتأهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز الكبير على فالنسيا الأسباني مساء اليوم الخميس.

ونشر محمد النني صورة جماعية للاعبي أرسنال في غرفة خلع الملابس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "في النهائي، فوز كبير هنا وشعور رائع، نذهب إلى باكو، المدفعجية!"


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