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براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش

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براءت محكمة كويتية اليوم الخميس، مصري من تهمة الانضمام إلى داعش.

حيثأيدت محكمة التمييز حكما استئنافيا قضى بالحبس 4 سنوات مع الشغل لمواطن، فيما برأت آخر من غير محددي الجنسية وثالث مصري، بدعوى اتهموا فيها بمخالفة قانون أمن الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين وأحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بتوزيع منشورات في أحد المساجد تدعو إلى الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.

وبدعوى أخرى، أيدت المحكمة ذاتها حكما ببراءة ناشط كويتي من الإساءة إلى دولة خليجية والتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.


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