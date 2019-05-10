براءة متهمين في قضية سرقة قطع أثرية من مدافن أسرة محمد علي

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حسن علام- متابعات

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جنايات القاهرة

قطع اثرية

التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم ببراءة كل من محمد.ع، منسق مناظر سينمائية ووائل.ر، صاحب مغسلة وجراج. فى إعادة محاكمتهما فير قضية الاستيلاء على قطع أثرية من أسرة "محمد على".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة مشرف مدافن أوقاف القاهرة، والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين آخرين بالخليفة، لاتهامهما بالاستيلاء علي قطع أثرية من أسرة "محمد على".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، في القضية رقم 2092 لسنة 2017 جنايات الخليفة، أن المتهمين هم عبد التواب.ص، مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة، ومحمد.ع، منسق مناظر سينمائية ووائل.ر، صاحب مغسلة وجراج.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع، "مشرف مدافن" بمديرية أوقاف القاهرة، وأمين عهدة مدفني "محمود حمدي وخليل أغا"، باختلاس قطع أثرية ومتعلقات خاصة بمدافن الأسرة العلوية بمنطقة الإمام الشافعي الخيرية الخاضعة لإشراف ورقابة مديرية أوقاف القاهرة، بأن قام والمتهمان الثاني والثالث بالدخول إلي المدفنين سالفي الذكر، وتمكنوا من نزع وفك تلك المقتنيات الأثرية، والتي ترجع الي عصر الأسرة العلوية والخاضعة لقانون حماية الآثار، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها قاصدا من ذلك حرمان جهة عمله من تلك المقتنيات والمتعلقات علي النحو المبين بالتحقيقات.


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