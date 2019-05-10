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بركلات الترجيح

تشيلسي يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فرانكفورت

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

محمود ابو سعد

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نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على مضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد تعادل الفريقين 1 – 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف جاء عن طريق لاعبه الشاب لوفتوس تشيك فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة بينية من النجم البلجيكي إيدن هازارد، ليضعها على يسار حارس الفريق الألماني.

وفى الشوط الثاني نجح المهاجم الصربي المتألق لوكا يوفيتش فى تسجيل هدف التعادل لفريق اينتراخت فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

استمرت نتيجة التعادل ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي منحت تشيلسي بطاقة العبور.

ويواجه تشيلسي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.


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