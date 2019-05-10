إصابة 6 فلسطينيين بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس

10 مايو 2019 - 01:30 ص

أصيب 6 فلسطينيين، مساء الخميس، إثر مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وسط مدينة القدس المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (مستقلة)، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات نقلت 4 منها إلى مستشفيات القدس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمام باب العامود في القدس.



وأشار البيان أنّ "أحد الجرحى أصيب بمطاط في العين، وإصابتين مطاط بالكتف والقدم، وحروق، وقد تم نقلهم جميعهم للعلاج في المستشفى".



فيما جرى علاج اثنين من المصابين ميدانيا، وفق المصدر نفسه.



وبشكل شبه يومي، تجري القوات الإسرائيلية اعتقالات لمواطنين فلسطينيين في كافة أنحاء مدينة القدس الشرقية.

