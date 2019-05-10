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تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في "يوروبا ليج"

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تحدد طرفا المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، الخميس، والذي سيجمع بين فريقي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.
وبات نهائي النسخة الحالية للبطولة هو ثاني نهائي بين ناديين إنجليزيين على مدار تاريخ البطولة القارية، حيث كان النهائي الأول بين توتنهام وولفرهامبتون في موسم 1971-1972.
وحسم توتنهام وقتها اللقب لصالحه بالفوز ذهابًا بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل إيابًا بهدف لكل منهما.
كما يعد نهائي النسخة الحالية لبطولة "يوروبا ليغ" هو النهائي الثامن الذي يجمع بين ناديين من دولة واحدة.
فبخلاف النسخة الأولى التي شهدت نهائيًا إنجليزيًا بين توتنهام وولفرهامبتون، جاء النهائي الثاني بين ناديين ألمانيين في موسم 1979-1980 بين فريقي اينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وحسمها الأوللصالحه بالهزيمة خارج ملعبه بهدفين لثلاثة قبل الفوز على ملعبه بهدف نظيف.
وتكرر السيناريو في موسم 1989- 1990 بين فريقي يوفنتوس الإيطالي ومواطنه فيورنتينا حيث حسمها الأول لصالحه بالفوز ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف والهزيمة إيابًا بهدف نظيف.
وفي موسم 1990-1991، لعب انتر ميلان الإيطالي أمام مواطنه روما، وفاز الأول باللقب بعد فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة، والهزيمة إيابًا بهدف دون رد.
وفي موسم 1994-1995، لعب بارما الإيطالي أمام مواطنه يوفنتوس، حيث فاز الأول ذهابًا بهدف نظيف قبل أن يتعادلا إيابًا بهدف لكل منهما.
وفي موسم 1997-1998، واجه انتر ميلان الإيطالي مواطنه لاتسيو وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، وفي موسم 2006-2007، لعب إشبيلية الإسباني أمام مواطنه اسبانيول وفاز عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وفي موسم 2011-2012، واجه أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره ومواطنه أتلتيك بيلباو وتغلب عليه بثلاثية نظيفة. -

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