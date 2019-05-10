بومبيو يحذر طهران من مهاجمة المصالح الأمريكية

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس إن التهديدات الصادرة عن إيران تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب «رويترز» حذر بومبيو طهران من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيستتبع ردا سريعا من واشنطن.
وأضاف في بيان «على النظام في طهران أن يفهم أن أي هجمات يشنها هو أو وكلاؤه من أي هوية على مصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها ستقابل برد أمريكي سريع وحاسم».

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