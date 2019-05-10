  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:53 ص
بحث متقدم
مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

أحد مؤسسي فيسبوك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "مارك زوكربيرغ"

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف حقيقة علاجه على نفقة الدولة

النائب العام

إحالة طبيبين وممرضة لـ"الجنايات" بتهمة "تجارة الأعضاء"

قطر

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

الأعلى للإعلام

رصد إيحاءات جنسية في 4 مسلسلات رمضانية

أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر

الصفحة الأخيرة

محمد صبحي
محمد صبحي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر تدين حادث إطلاق النار بهولندا

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

معلومات يعرفها "جوجل" عنك.. تعرف عليها

#

تليمة للمرجفين من الإخوان: "ربنا يهديكم أو ياخدكم"

قال الفنان محمد صبحي إن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة إنسانيًا، موضحًا أن «مصر أصبحت أكبر نسبة في العالم من حيث الطلاق».
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «نسبة الطلاق بعد 6 أشهر وسنة وسنتين أصبحت كثيرة، وثقافة الزواج كعلاقة زواج لم تدرس في مصر».
وتابع: «عملت حلقات كثيرة في ونيس عن فكرة الارتباط، وأن الزواج قرار لبناء أسرة لا تهدم أبدًا»، موضحًا: «مع زوجتي تعاهدنا على عدم الفرقة إلا عند الموت، وأن أي مشاكل ممكنة بين الزوجين إلا الإهانة».
وأردف: «صور زوجتي في كل مكان ببيتي والمسرح ومكتبي، وهي استطاعت بناء أسرة قوية ومتماسكة».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تعتقل ضابطا سابقا في المخابرات لتسريبه معلومات سرية
» الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان
» هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر
» تحذيرات من لصقات الإقلاع عن التدخين.. هذا ما تفعله
» تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في "يوروبا ليج"
» ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع
» موعد أذان الفجر خامس يوم رمضان
» مواطن يهنئ وزير باكستاني برمضان بصفعة مفاجئة على وجهه
» لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري
» أول تعليق من «النني» بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي
» براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • شروق

    05:08 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)