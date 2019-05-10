» هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر

10 مايو 2019 - 02:10 ص

قال الفنان محمد صبحي إن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة إنسانيًا، موضحًا أن «مصر أصبحت أكبر نسبة في العالم من حيث الطلاق».



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «نسبة الطلاق بعد 6 أشهر وسنة وسنتين أصبحت كثيرة، وثقافة الزواج كعلاقة زواج لم تدرس في مصر».



وتابع: «عملت حلقات كثيرة في ونيس عن فكرة الارتباط، وأن الزواج قرار لبناء أسرة لا تهدم أبدًا»، موضحًا: «مع زوجتي تعاهدنا على عدم الفرقة إلا عند الموت، وأن أي مشاكل ممكنة بين الزوجين إلا الإهانة».

