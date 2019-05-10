شريف مدكور يكشف حقيقة علاجه على نفقة الدولة

10 مايو 2019 - 02:00 ص

قام الإعلامي شريف مدكور بنشر فيديو لايف أثناء وجوده بالمستشفى لتلقي العلاج من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال إن هناك سيدة من متابعيَّ وابنها مريض بالسرطان كتبت تعليقا قائلة مثلما يعالج شريف مدكور على نفقة الدولة يجب أن يتلقى ابني العلاج مثله.



وأضاف مدكور أنا لا أعالج على نفقة الدولة ولكن أعالج على نفقتي الخاصة في مستشفى حكومي بها قسم استثماري واخترت هذا المستشفى لأن الطبيب المعالج يجري العمليات بها لأنها تحتوي على أفضل الإمكانات.



وتابع: "بالنسبة لزيارة وزيرة الصحة أثناء وجودي في المستشفى هي لم تأت لزيارتي بشكل خاص ولكن كانت في زيارة للمستشفي ولكن عندما علمت بوجودي قررت أن تطمئن على صحتي".

