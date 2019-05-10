"فاتورة سحور" مطعم بسمة وهبه تشعل الفيس بوك

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة فاتورة حساب تناول السحور باحد المطاعم، مشيرين الى ان ملكية المطعم تعود للاعلامية بسمة وهبة.

وسخر جمهور "السوشيال ميديا" من القيمة العالية للفاتورة، والتي بلغت مبلغ الف جنيه، حيث جاء بها أسعار طلب "البيض مدحرج" 35 جنيهًا، وطلب الفول بـ35 جنيهًا، مشيرين الى ان هذه الاسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي .

وكان مشروب شاي بلكونة وسعره 95 جنيه له النصيب الاكبر من السخرية حيث تساءل الكثير ماذا يعني بشاري البلكونة فكانت اجابة صاحبة الفاتوة انه "شاي بأسم المكان وكل ما يخلص يجيبلك غصب عنك هتشربه هتشربه".