» أحمد سعد: أتسرقت من سمية الخشاب

كشف الفنان أحمد سعد أسباب طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، مشيرا إلى أن قرار الانفصال جاء مفاجأة ولم تعلم الاخيرة به.

وقال "سعد" في حوار له مع برنامج "شيخ الحارة": " سمية الخشاب سرقت مني لحن أغنية (قلبي يا ناس) ونسبته لنفسها"، مشيرا الى انها استغلت فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم (سوكا)".

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.