  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 ص
بحث متقدم
سيد قطب

إعلامي شهير: سيد قطب لم يصلي صلاة الجمعة في حياته

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

"بن علي" يرد على شائعات مرضه بصورة له من منفاه

علم السعودية

تعرف على شروط الحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

الدولار اليوم

تعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك

احمد سعد

أحمد سعد: أتسرقت من سمية الخشاب

افطار مائدة الرحمن

العاصمة الادارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

الإعلامية بسمة وهبة

"فاتورة سحور" مطعم بسمة وهبه تشعل الفيس بوك

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

أحد مؤسسي فيسبوك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "مارك زوكربيرغ"

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف حقيقة علاجه على نفقة الدولة

النائب العام

إحالة طبيبين وممرضة لـ"الجنايات" بتهمة "تجارة الأعضاء"

أحمد سعد: أتسرقت من سمية الخشاب

آخر الأخبار

احمد سعد
احمد سعد

أخبار متعلقة
#

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

#

"كما تدين تدان".. تشعل الخلاف بين ريهام سعيد وسمية الخشاب

#

سمية الخشاب تفاجيء عمرو أديب بالسبب الحقيقي لطلاقها

#

إعلامية شهيرة لسعد وسمية الخشاب: يا شماتة ريم البارودي

كشف الفنان أحمد سعد أسباب طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، مشيرا إلى أن قرار الانفصال جاء مفاجأة ولم تعلم الاخيرة به.

وقال "سعد" في حوار له مع برنامج "شيخ الحارة": " سمية الخشاب سرقت مني لحن أغنية (قلبي يا ناس) ونسبته لنفسها"، مشيرا الى انها استغلت فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم (سوكا)".

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد..أحمد سعد يبكي بسمة وهبة علي الهواء
» "الونش" يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته
» الزمالك راحة من التدريبات
» شاهد.. تعليق ساخر لـ"هنيدي" على إعلان الهضبة و العسيلي
» أحمد سعد: أتسرقت من سمية الخشاب
» بالأرقام.. الطبقة الوسطى "تتآكل"
» أمريكا تعتقل ضابطا سابقا في المخابرات لتسريبه معلومات سرية
» الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان
» هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر
» تحذيرات من لصقات الإقلاع عن التدخين.. هذا ما تفعله
» تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في "يوروبا ليج"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)