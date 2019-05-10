تعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك

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متابعات - أمينة عبد العال

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البنوك

يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10 مايو حالة من الاستقرار، وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 17.06 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.15 جنيه، وللشراء و17.22 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.07 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.


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