» شاهد.. تعليق ساخر لـ"هنيدي" على إعلان الهضبة و العسيلي

10 مايو 2019 - 09:44 ص

علق الفنان محمد هنيدي علي إعلانات بعض الفنانين خلال شهر رمضان، وهم الفنان عمرو دياب والفنان محمود العسيلي علي حسابه الشخصي علي مواقع التواصل والتي وصفها متابعيه بأنها ساخرة.

وكان هنيدي نشر صورة في حسابه على "أنستغرام"، تعليقا على إعلان عمرو دياب لإحدى شركات الاتصالات قائلا: "مع الصديق عمرو دياب من حملة رمضان القادم الإعلانية".

واستخدم هنيدي في هذه الصورة برنامج "الفوتوشوب" حيث بدا فيها الفنان عمرو دياب بعمر صغير جدا، بإشارة منه إلى أن هذا هو الشكل الذي سيكون عليه الفنان عمرو دياب خلال إعلان رمضان القادم.

ويشار إلى أن فكرة الإعلان الذي قام به عمرو دياب تقوم على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات، حيث ظهر وكأن هناك فرقا عمريا كبيرا بينه وبينهم.

ومن جانب آخر مازح الفنان هنيدي في حسابه على "تويتر" المغني المصري محمود العسيلي الذي أطلق مؤخرا أغنية "انا ابن مصر" من خلال أحد الإعلانات.

ويقول العسيلي في اغنيته: "انا ابن مصر.. انا ضد الكسر". ما دفع هنيدي للتعليق على الأغنية قائلا: "أغنية جامدة جدا زي كل مرة يا عسيلي ... برافو برافو

بس حكمت صراحة انا ابن مصر انا ضد الكسر".

وأرفق هنيدي التغريدة مع صورة "معبرة" له من أحد أفلامه بعد تعرضه لعدد من الكسور في جسمه، وذلك تعليقا عل جملة "انا ضد الكسر".