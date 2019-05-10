فنانة شهيرة حفظت القرآن في هذه السن

10 مايو 2019 - 11:01 ص

روت الفنانة السعودية مريم الغامدي، قصتها مع حفظ القرآن الكريم، وكيف بدأت به في حياتها مبكرا.

وأضافت في برنامج رمضان الراصد على قناة الإخبارية : كنت أجلس على باب البيت في شارع مليء بكل مصادر الثقافة الموجودة، حيث كنت أذهب وراء الأولاد إلى الجامع.

وأوضحت: قلت للشيخ بأني أريد أحفظ القرآن الكريم، لكنه أرجعني لوالدي لذلك بدأت أقعد أمام الجامع.

وتابعت: الشيخ قال لأبي بعد ذلك أن يتركها تحفظ القرآن ويدفع لها النقود إلا أنه رفض، لذلك أقدم الشيخ على تحفيظي القرآن بدون نقود.

وأضافت أيضا : أنها أتمت حفظ القرآن في عمر 6 سنوات ونصف، حيث كانت تريد أن تثبت لأبيها أنها مثل الولد.