» أرباح خيالية لـ"كافيه شهير" بسبب "صراع العروش"

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صراع العروش
صراع العروش

متابعات - أمينة عبد العال

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دولار

مليار دولار

صراع العروش

أدى ظهور كوب من قهوة "ستاربكس" في الحلقة الرابعة من الموسم الأخير لمسلسل "صراع العروش" في تحقيق أرباح خيالية وصلت إلي  2.3 مليار دولار.

وذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي أن ستاربكس حققت مكاسب تقدر بـ2.3 مليار دولار، وذلك بعد عرض الحلقة الأحدث من المسلسل، الأحد الماضي، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية المختصة بالتسويق لدى الشركة "ستاسي جونز".

وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة "وينترفيل"، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارجارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، التي حملت عنوان "آخر أفراد أسرة ستارك" .

وتم أمس الأول تم إعادة المونتاج للحلقة التي ظهر بها الكوب، وتم حذفه من المشهد تماما. وانتشرت صور الكوب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من عرض الحلقة الأحدث.



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