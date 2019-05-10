مليون ريال لإنقاذ مصري من الإعدام بالسعودية

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مصرى

مليون ريال

الجهات الخيرية

الدية

قامت جهات خيرية بمحافظة الخرج في السعودية بجمع دية لمقيم مصري محكوم عليه بالإعدام قصاصًا، حيث قضى بالسجن 11 عاما قبل تنفيذ الحكم.

وكانت الجهات الخيرية قد استجابت لمناشدات قام بها نشطاء التواصل الاجتماعي لجمع دية المقيم والبالغة مبلغ وقدره مليون ريال، ليتم جمعها خلال يومين فقط.

يذكر أن المقيم كان قد قتل أحد أقاربه بالخرج قبل 11 عاما، بعد خلاف عائلي وتم الحكم عليه بالإعدام.

واستمرت المفاوضات بين عائلته وعائلة القتيل طيلة 11 عاما حتى تنازل أولياء الدم وتم قبول الدية، تم جمعها من الجهات الخيرية.



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