» "ستظل في قلبي".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لزوجته

تحدث الفنان محمد صبحي، عن ذكرياته مع زوجته الراحلة نيفين، قائلًا: "زوجتي نيفين رامز ما زالت تعيش معي وهي ست الحبايب بالنسبة لي، وستظل في قلبي".





وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على فضائية "تن": "زوجتي نيفين كانت من مؤسسي فرقة رضا، وعمها علي رضا، ولفيت العالم معهم عدا الإسكيمو، وسابت الفرقة مرة لما أنجبت كريم، وعادت مرة أخرى لإدارتها وتولت منصب وكيل وزارة وأشرفت على فرقة رضا".





وتابع: نيفين كانت تلميذتي في المعهد، وأول دفعتها كنت أدرس لها ، وكنت بهزر معاها في الكافيتريا، وكلمتي بطريقة وحشة، وقالتلي مش بحب أهزر مع حد، ولما دخلت المحاضرة صدمت لما وجدتني المعيد بتاعها".



