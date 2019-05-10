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"ستظل في قلبي".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لزوجته

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الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

إيمان هاني

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تن

محمد صبحي

تحدث الفنان محمد صبحي، عن ذكرياته مع زوجته الراحلة نيفين، قائلًا: "زوجتي نيفين رامز ما زالت تعيش معي وهي ست الحبايب بالنسبة لي، وستظل في قلبي". 

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على فضائية "تن": "زوجتي نيفين كانت من مؤسسي فرقة رضا، وعمها علي رضا، ولفيت العالم معهم عدا الإسكيمو، وسابت الفرقة مرة لما أنجبت كريم، وعادت مرة أخرى لإدارتها وتولت منصب وكيل وزارة وأشرفت على فرقة رضا". 

وتابع: نيفين كانت تلميذتي في المعهد، وأول دفعتها كنت أدرس لها ، وكنت بهزر معاها في الكافيتريا، وكلمتي بطريقة وحشة، وقالتلي مش بحب أهزر مع حد، ولما دخلت المحاضرة صدمت لما وجدتني المعيد بتاعها". 

وواصل حديثه قائلا : "مثلت مسرحية هاملت وشاركتني في أحد الأدوار، وكنا نتبادل نظرات الحب، وقولت لها في إحدى مشاهد المسرحية "بحبك" واستغربت، وبعدها بـ4 أيام، قالت لي "الكلام ده مش في النص" وقلت لها "أنا بحب المصداقية"، وبعدها بدأت علاقتنا". 

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