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الأمير فهد الفيصل أكل الغربان في معركة "السبلة"

عرب وعالم

معركة السبلة
معركة السبلة

متابعات - أمينة عبد العال

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معركة السبلة

الامير فهد

كشف الأمير متعب بن فهد الفيصل عن أسرار جديدة من مشاركة والده في معركة" السبلة" عام 1347، و1929 ميلاديا.

وأشار من خلال "برنامج"  الراحل، قال الأمير متعب بن فهد الفيصل إن والده كان عند قصر المؤسس برفقة الملك خالد والأمير محمد، وتحمّس عندما رأي تهليل وتكبير الجنود الذاهبين للمعركة، قبل الذهاب لليمن لمواجهة جيش الإمام يحيى.

وأضاف: أن والده دخل على الملك عبد العزيز وقد أجهش بالبكاء وطلب منه الذهاب للمعركة، فاحتضنه الملك لمّا رأى حماسه وتمسّكه بالذهاب للمعركة، مؤكدًا أن الملك المؤسس كان يفاخر بموقف الأمير فهد الفيصل بين باقي الأمراء والمسئولين.

وأشار نجله الأمير عبد العزيز بن فهد الفيصل إلى إن والده اشترك في غزوات اليمن، إذ كان طريقه في الجبال الوعرة بجانب قلة وصعوبة نقل المؤن التي اضطرّتهم إلى أكل الغربان، بخلاف طريق جيش الملك فيصل الذي ذهب للمعركة عبر “ تهامة ” مع توفّر المؤن وسبل الراحة.

شاهد..


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