  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:07 م
بحث متقدم
الملك سلمان

شيء ثمين يظهر مع الملك سلمان..تعرف عليه

معركة السبلة

الأمير فهد الفيصل أكل الغربان في معركة "السبلة"

ريالات سعودية

مليون ريال لإنقاذ مصري من الإعدام بالسعودية

فجر السعيد وأصالة

فجر السعيد تتوعد أصالة في رمضان.. لهذا السبب

مريم الغامدي

فنانة شهيرة حفظت القرآن في هذه السن

البحرين وقطر

رسالة جديدة من البحرين إلى قطر

"كاف" يهنئ الخطيب بعيد ميلاده الـ62

خبر سار من "كاف" للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الارهاب

مجزرة تودي بحياة أسرة كاملة في رمضان

حملة تمرد لعزل ترامب

تمرد الأمريكية تجمع 10 ملايين توقيع لعزل ترامب

علم السعودية

تعرف على شروط الحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

شاهد..

شيء ثمين يظهر مع الملك سلمان..تعرف عليه

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

#

أمر ملكي جديد بعد اجتماع الملك سلمان في جدة

#

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية و10 قرارات عاجلة

#

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

الملك سلمان

المصحف

العساكر

السفر والحضر

نشر الداعية السعودي نايف العساكر مقطع فيديو يظهر تمسك العاهل السعودي الملك سلمان بالمصحف الشريف.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر : "الملك سلمان لا  يفارقه المصحف سفرا ولا حضرا .. اللهم متعه بالصحة والعافية".

وعلق رواد تويتر على مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم : " اللهم سدد خطاه وأحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن  يمينه وشماله يارب".

وكتب آخر : " اللهم احفظ قائدنا ووالدنا الملك سلمان وحفظ ولي عهد الأمين".

يذكر أن نشطاء سعوديين كانوا قد نشروا مقطع فيديو قبل أيام للملك سلمان يتحدث فيه عن موعظة مؤثرة.

ويظهر مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يتحدث عن ضعف الإنسان، فيقول: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع"؟

وأضاف :"نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "ستظل في قلبي".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لزوجته
» موسى: "أغضبت الأعداء النهاردة يا ريس"
» عربي أسطورة.. تزوج 90 مرة.. وفطر قلب هتلر
» "نيمار" يجهز حقائبه للرحيل عن "سان جيرمان"
» فلسطيني يسمّي مولوده "بشار الأسد"
» أرباح خيالية لـ"كافيه شهير" بسبب "صراع العروش"
» ترامب يطالب بمحاكمة وزير خارجية أوباما
» انتحار شاب فى منطقة التجمع بسبب أزمة نفسية
» تسمم 25 شخصًا بسبب وجبة فاسدة بالغربية
» وفاة لاعب كرة قدم بعد تناوله كوب ماء مثلج
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لـ "سموحة"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)