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قميص "صلاح" يغزو أسواق أوروبا برقم خيالي

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بسرعة البرق انتشر قميص محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بالمواقع الإلكترونية، الذى ارتداه ليلة الفوز على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وطرحت هذه المواقع الإلكترونية نسخا من قميص الفرعون المصري الأسود الذي حمل عبارة  "Never give up " (لا تيأس أبدا) بكميات محدودة معروضة للبيع لتحقيق أرباح مضمونة.

وتم تصميم نسخ معدلة محدودة من القميص الشهير للرجال والنساء والأطفال وبكل المقاسات لمن يرغب فيه، وبألوان الأسود والأزرق والأحمر، وطبعت صورة كارتونية للنجم المصري على كلمة "UP "، كما امتد الأمر ليطال بيع أكواب وقبعات مكتوب عليها العبارة ذاتها "لا تيأس أبدا".

ويتراوح سعر القميص ما بين 28 إلى 32 جنيه إسترليني أي ما يعادل 36 إلى 41 دولارا.


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