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إحباط تهريب 19 مليون قرص مخدر فى الإسكندرية

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اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

أحمد الشربينى

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تمكنت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية من إحباط تهريب 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة المصدر إلى داخل البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مُقيم بالجيزة ) بإستيراد رسالة "حاوية" من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 18 مليون  قرص منشطات، و 800 ألف قرص مكملات غذائية، و43 ألف قرص دوائى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها للبلاد دون الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الصحة .

 


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