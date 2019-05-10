موقف صلاح وفيرمينو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

10 مايو 2019 - 01:10 م

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقف المصابين في فريقه من المشاركة في المباريات القادمة بالدوري الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.









وأكد المدرب الألماني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ولفرهامتون، على أن الدولي محمد صلاح جناح الريدز، بات جاهزاً بشكل كامل للعودة إلى التشكيل الأساسي، بعد معاناته من إصابة غيبته عن المشاركة مع الفريق، في موقعة أنفيلد، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









بينما أشار مدرب ليفربول، إلى أن البرازيلي روبرتو فيرمينو، لم يكن جاهزاً للمشاركة مع الريدز في المباراة المقبلة، باعتباره لايزال يعاني من الإصابة، على أمل أن يلحق بنهائي دوري الأبطال، ليكتمل المثلث الهجومي، مع صلاح وساديو ماني.









ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في الدوري عندما يواجه فريق وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد".









وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.







