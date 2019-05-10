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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

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مصرع مسجل خطر

طريق القاهرة

تبادل اطلاق النار

لفظ مسجل خطره أنفاسه الأخيرة فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بطريق القاهرة ـ السويس وعثر بحوزته على مخدر الهيروين.

جاء ذلك فى ضوء ورود معلومات تفيد رصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوى بطريق القاهرة ـ السويس دائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس هرباً من الضربات الأمنية المكثفة على منطقة السحر والجمال .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بحملة مكبرة، ولدى إستشعار العنصر إقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التى بادلته بالمثل ، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته، وعُثر بجواره على "بندقيتين آليتين " إحداهما محترقة" ، وعدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة " محترقة" وطبنجة روسى و2 خزينة لذات العيار، وكمية محترقة من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ونظارة رؤية ليلية، و هاتف محمول، ومبلغ مالى بلغ 34 ألف جنية " جزء منه محترق"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط  199  عنصراً إجرامياً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و 66 قطعة سلاح نارى، بالإضافة إلى مصرع 7 من العناصر الإجرامية خلال تبادل إطلاق إطلاق النيران مع القوات.

 


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