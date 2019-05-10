قرار صادم لـ"نيمار" من قبل الاتحاد الفرنسي

10 مايو 2019 - 02:07 م

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لـ3 مباريات بعد لكمه لأحد المشجعين.

وكان اللاعب صاحب الـ27 عامًا، قد دخل في عراك مع أحد مشجعي فريق رين الفرنسي عقب مباراة نهائي الكأس التي جمعت الفريقين، وانتهت بتتويج رين وفور صعوده لمنصة التتويج بين المدرجات بدأ الاشتباك مع أحد المشجعين.

وحدد الاتحاد الفرنسي الإثنين المقبل، لتطبيق العقوبة وهو ما سيعني أن اللاعب الأغلى في العالم نيمار دا سيلفا سيخوض مباراة أنجيه قبل تنفيذ حكم الإيقاف الذي سيشمل مباراتي ديجون وريمس والمباراة الأولى لفريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.



