بالأسماء.. مذبحة كروية ببرشلونة

10 مايو 2019 - 02:29 م

يبدو أن برشلونة على موعد من تغير ثوب الفريق بالكامل بعدما، خرج الأسبوع الماضى من دورى أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

إدارة النادى قررت رحيل 13 لاعبا قبل انطلاق الموسم الجديد، وفقا لما أعلنته صحيفة سبورت الكتالونية وجاء على رأس الراحلين البرازيلي فيليبي كوتينيو عقب فشله في إقناع مدربه فالفيردي بقدراته منذ قدومه رغم أنه أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وجاء أيضا من ضمن الأسماء القوية المرشحة للخروج الفرنسي عثمان ديمبلي وذلك بسبب إصاباته الكثيرة وعدم رضا جمهور كتالونيا عما يقدمه اللاعب.

ووضع ايفان راكيتيتش نفسه ضمن القائمة وذلك بعد ظهوره في مهرجانات مدينة إشبيلية بعد الخروج من البطولة الأوروبية ودخلت العديد من الأندية في مفاوضات لضمه الفترة المقبلة ولعل أبرزهم فريق انتر ميلان الايطالي.

بعد تألق الفرنسي كليمون لونجلية مدافع اياكس أصبحت أيام مواطنه صامويل أومتيتي معدودة داخل قلعة البلوجرانا خصوصا بعد تجديد عقد وارتفاع راتبه وتعرضه للكثير من الإصابات في الركبة.

ويعد الهولندي ماتياس دي ليخت الأقرب لتدعيم صفوف دفاعات برشلونة بعد وجود العديد من التقارير التى تربط قائد أياكس بالانضمام إلى صفوف برشلونة.

وطالب كلا من الهولندي ياسبر سيليسن، والبرازيلي رافينيا ألكانتارا، ومواطنه مالكوم الخروج من أجل الحصول على فرص أكبر للاعب والحفاظ على مقاعدهم في منتخبات بلادهم.

وسيتم فسخ عقود كلا من دينيس سواريز، أردا توران، أندريه جوميش، والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين بعد انتهاء عقود إعارتهم.

كما اختمت الصحيفة الكتالونية تقريرها بعدم وجود نية لبرشلونة في تجديد إعارة الغاني كيفين برنس بواتينج من ساسولو الإيطالي، والكولومبي جيسون مورييو من فالنسيا الإسباني.