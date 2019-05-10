الرئيس يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

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منطقة النخيل

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي انتهت الشركة الوطنية للطرق من تطويرها.

كما قامت الشركة خلال التطوير بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه فى هذا الإطار باستمرار التوسع فى عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى للمنطقة على نحو يخدم أهالى المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد  احد المتاجر التى كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة الذى كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له.  

كان الرئيس قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذى تم تشييده حديثا بناءً على توجيهات سيادته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالى 400 مصلى وأطلق عليه مسجد الحى القيوم.
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