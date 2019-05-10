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حرب الفيديوهات والتسريبات تشتعل بين "سعد والخشاب"

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احمد سعد وسمية الخشاب
سعد والخشاب

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بسمة وهبة

احمد سعد

سمية الخشاب

شيخ الحارة

اشتعلت الحرب الكلامية بين المطرب أحمد سعد، وطليقته الفنانه سمية الخشاب، من خلال ظهور الأول في برنامج شيخ الحارة مع بسمه وهبة على قناة العاصمة والناس مساء أمس الخميس، وهجومه على الخشاب ، واتهامه لها بتسريب أسرار زوجها.

وقال "سعد" في حوار ه مع "شيخ الحارة": " سمية الخشاب سرقت مني لحن أغنية (قلبي يا ناس) ونسبته لنفسها"، مشيرا الى انها استغلت فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم (سوكا)".

وأضاف، الست اللى تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه دي مش تمام؛ لأنه ضد الدين والأخلاق والشرع وضد كل حاجة".

وأوضح أنه حزين من سمية الخشاب؛ لأنها تحدثت عنه بشكل غير لائق، معقبًا: "زعلان إن الناس بتطلع تتكلم على كدا وهما معايا بيبقوا حبايبي وروحي وحب العمر وبعد كدا يتغير كلامهم.

لترد،  سمية الخشاب على طليقها ،  من خلال صفحتها على انستجرام ونشرت فيديو لها وهي تقول "لا اسعى لعمل شوشرة لأصعد على أكتاف أحد ، ولا أسعى لعمل مواقف مفبركة وأفلام لكى يتعاطف معي الجمهور وخاصة إذا لم يكن هناك اي اثباتات على الكلام".

وأضافت سمية: "الناس أفضل أن تركز في عملها ووقتها ستحقق الشهرة المطلوبة".

كما علقت سمية على الفيديو وكتبت: "مع احترامى لجمهوري ده الرد الوحيد اللي حقدر ارد بيه على كل الشائعات.. ملحوظة أكثر الناس انتقادا هم أكثر الناس تعييبا".

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.

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