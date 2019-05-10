"قطر" تستقبل قاذفة أمريكية "B-52 ".. تعرف علي السبب

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متابعات- محمد الخرو

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استقبلت قاعدة العديد في قطر القاذفة الأمريكية "B-52 "، في إطار تنفيذ الخطة الأمريكية لنشر مجموعة من قاذفاتها في الشرق الأوسط لردع إيران، وفقا لفضائية "روسيا اليوم".

كما نقلت "روسيا اليوم" الصور الأولى للقاذفة فور وصولها قاعدة العديد بقطر.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بوصول قاذفة "B-52 " الاستراتيجية إلى قاعدة العديد العسكرية في قطر.

كان قد حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من التهديدات الصادرة عن إيران والتى تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية، كما حذر طهران من أى هجوم على المصالح الأمريكية، وهو ما سيلقى ردا سريعا من واشنطن.
شاهد الفيديو..


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