شاهد.. "صلاح" يفاجئ الجماهير الإنجليزية بهذا الأمر

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فاجأ اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي جماهير الكرة الانجليزية بظهوره اليوم في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".  

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتدريبات الفريق ظهر خلالها الفرعون المصري بكامل جاهزيته وشارك في المران كاملا، استعدادا لجولة الحسم في البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

ويرى المدرب الألماني يورج كلوب، أن لقب "البطل" لايزال صعب المنال حتى تلك اللحظة، رافضاً الحديث عن فرص الريدز في التتويج بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي، في إشارة إلى أنه يصب كل تركيزه في حسم المواجهات المقبلة بكافة المسابقات.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في الدوري عندما يواجه فريق وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد".
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