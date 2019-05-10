بالأرقام.. الدولار يتراجع في الأسبوع الأول من رمضان

محمد الخرو
تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري في أول أسبوع من شهر رمضان، بقيمة نحو 4 قروش حيث بلغ سعر الصرف 17.08 جنيها للشراء، و17.18 جنيه للبيع فى البنك المركزى المصرى.
وفقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى خلال شهر إبريل الماضى، وذلك فى ظل زيادة المعروض نتيجة تحسن موارد العملة الأجنبية فى مصر.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.15 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.06 جنيه للشراء
17.16 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
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