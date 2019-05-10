مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

سلم صاحب لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" نفسه لقسم شرطة ثان بنها بعد قيامه بعمل لافتة اثارت المواطنين وتبين انها إعلان دعائى لحجز شقق بـ مدينة بنها.





وقال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، إنه عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة اللافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" تم التوصل للشخص المتسبب فى تعليقها تبين أنه "م . ف" وبمناقشته أكد أنها إعلان دعائى لحجز شقق لمدينة بنها.

وقال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، إنه عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة اللافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" تم التوصل للشخص المتسبب فى تعليقها تبين أنه "م . ف" وبمناقشته أكد أنها إعلان دعائى لحجز شقق لمدينة بنها.

وأضاف رئيس المدينة، أن الشاب سلم نفسه لقسم ثان بنها عقب انتشار اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح.

وأضاف رئيس المدينة، أن الشاب سلم نفسه لقسم ثان بنها عقب انتشار اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح.