استشهاد فلسطيني وإصابة 30 برصاص جيش الاحتلال

10 مايو 2019 - 09:35 م

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بمقتل فلسطيني وإصابة 30 بجراح، منهم 4 أطفال ومسعف جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق القطاع.





وقد توافد آلاف الفلسطينيين على مخيمات العودة الخمسة، للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير الفلسطينية، وفقا لوكالة "معا".





ووصل المشاركون إلى خمس نقاط على طول الحدود في رفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا للتأكيد على استمرار مسيرات العودة.





وقد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، أن 304 فلسطينيين قتلوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس 2018 منهم 59 طفلاً و10 نساء.





كما أشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن 17301 فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفلا و1168 سيدة جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين شرق القطاع.



