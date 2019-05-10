صدمة.."أرطغرل" لا يصوم رمضان

10 مايو 2019 - 09:35 م

كشفت مصادر مشاركة في مسلسل قيامة ارطغرل، أن طاقم عمل المسلسل لا يصوم رمضان بحجة الإرهاق خلال عملية التصوير.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الممثل إنجين التان دوزياتان والذي يقوم بدور ارطغرل خلال المسلسل لا يصوم رمضان وهو وكثير من فريق العمل المشارك في المسلسل.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك أيضا فنانين يصومون خلال التصوير ولكن عددهم قليل أبرزهم جلال ال والذي يقوم بدور عبد الرحمن ألب رئيس المحاربين في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وفي وقت سابق، قال منتج المسلسل، محمد بوزداغ، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار في 65 بلدًا حول العالم.